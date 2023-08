Belfort uit bezorgdheid over diefstal Ara’s en ILS-bedrading bij Zanderij: “Het zijn ernstige dingen”

Parlementariër Edward Belfort heeft dinsdag tijdens de openbare vergadering in De Nationale Assemblee (DNA) dringend aandacht van de regering van Suriname gevraagd voor de diefstal van beschermde ara’s bij de dienst ’s Lands Bosbeheer (LBB) te Zanderij.

“De federale politie van de regering van Brazilië is met een privéjet gekomen om die ara’s te nemen, maar de kooien zijn weggedragen. Het zijn ernstige dingen die gebeuren”, stelde Belfort.

Deze beschermde vogels zijn vorige maand het land binnengesmokkeld en door de politie in beslag genomen. Deze vogelsoorten waren ondergebracht bij LBB en zouden dinsdag na overleg met de Braziliaanse autoriteiten wederom worden opgehaald. Dinsdagmorgen maakte de politie melding van aangifte van de diefstal. De dissidente ABOP’er vroeg dringende aandacht hiervoor van regeringsautoriteiten.

Belfort merkte op dat er niet lang terug ook nog bekend is geworden dat de koperen bedrading van het ‘Instrument Landing systeem’ (ILS) op de Johan Adolf Pengel luchthaven is gestolen. Ondanks de vele beveiligingscamera’s op de luchthaven is de bedrading weggedragen. Het ILS is een radionavigatiesysteem waarmee in de luchtvaart een precisie nadering van een landingsbaan kan worden uitgevoerd. ILS maakt landingen bij slechte weersomstandigheden en automatische landingen mogelijk.

Belfort maakte deze opmerkingen tijdens de behandeling van de wet Casinobelasting 2002, Loterijwet en de wet Toezicht en Controle Kansspelen. Echter, het feit dat hij zich niet bij het onderwerp van de vergadering hield, werd hem niet in dank genomen door waarnemend parlementsvoorzitter Harriet Ramdin, die Belfort ervoor waarschuwde om geen misbruik te maken van zijn spreekbeurt tijdens de interruptie. Uiteindelijk werd zij genoodzaakt om de ABOP’er het woord te ontnemen.

Begin augustus had Belfort reeds aandacht voor de kwestie van de in beslag genomen exotische dieren uit Brazilië gevraagd. Toen stelde hij dat ‘de leiding van het land’ zich is gaan bemoeien met deze case. Ook zouden de ambtenaren van de dienst ’s Lands Bosbeheer (LBB) telefonisch een bedrag van 30.000 US dollars zijn geboden om de dieren af te staan. Belfort beweerde opmerkelijk toen dat die Ara’s toen al op mysterieuze wijze ‘uit een afgesloten ruimte met kooi en al waren weggevlogen’.