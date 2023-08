40-jarige man aangehouden in mensenhandel zaak

De politie in Suriname heeft afgelopen week de 40-jarige Richard B. aangehouden en in verzekering gesteld. Richard wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij een mensenhandel zaak, die nog in onderzoek is bij de Surinaamse politie.

Eerder, in 2021, werd de vrouwelijke verdachte K.P. ook aangehouden voor mensenhandel. K.P. die zich toen voordeed als lid van een gewapende macht, kon enkele vrouwen met een smoesje overhalen om in het binnenland hun producten te verkopen.

Ter plaatse aangekomen werden de vrouwen gedwongen om seks tegen betaling te hebben met derden. De vrouwen zagen kans om dit aan de politie door te geven, die een onderzoek startte. K.P. werd van mensenhandel verdacht en aangehouden in belang van het onderzoek. Gaande het onderzoek werd ze voorlopig in vrijheid gesteld door de rechter-commissaris.

Tijdens het onderzoek werd de naam van Richard genoemd. Richard was sindsdien spoorloos voor de politie. Van de week kwam Richard echter in beeld en werd hij gelijk in de boeien geslagen en overgedragen aan de collega’s van Traficking In Persons (TIP).

Het onderzoek in deze zaak duurt voort. Opmerkelijk is dat K.P, die voorlopig dus vrij is, inmiddels met een proef periode bezig is bij een afdeling van de gewapende machten bij justitie. Dit ondanks het onderzoek nog gaande is.