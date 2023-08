Vrouw dood in woning aangetroffen

In een woning aan de De Craneweg in het ressort Lelydorp is maandagavond het levenloos lichaam van een 59-jarige vrouw aangetroffen. Het lichaam was reeds in verre staat van ontbinding.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de vrouw alleen op de bovenste verdieping van een hoogbouw pand woonde. De familieleden besloten een bezoek aan de vrouw te brengen omdat ze eerder aangegeven had dat ze ziek was.

Toen ze maandag daar aankwamen werd de vrouw dood in haar kamer aangetroffen. De afdelingen kapitale delicten en forensische opsporing van de Surinaamse politie werden in stelling gebracht voor nader onderzoek ter plaatse.

Een arts stelde officieel de dood ter plaatse vast waarna het lichaam naar het mortuarium werd afgevoerd. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Het onderzoek duurt voort.