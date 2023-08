Politie stuit op cannabisplanten op terrein te Leiding 21A

De politie van Santodorp is maandag gestuit op cannabisplanten, die tussen enkele peperplanten waren op een terrein van een in aanbouw zijnde woning te Leiding 21A.

De politie koerste in eerste instantie naar de locatie na de melding van een grasbrand te hebben ontvangen. Nadat het vuur was gedoofd door de ingeschakelde brandweer, werd er door de wetsdienaren een buurtonderzoek verricht om de persoon die het vuur had aangestoken, te achterhalen.

Tijdens het onderzoek kreeg de politie informatie dat er in een aanbouw zijnde woning in de nabije omgeving vaak wordt ingebroken en dat de eigenaar van die woning al jaren in het buitenland vertoeft.

Op het terrein stuitte de politie op drie potten met daarin cannabisplanten. Het is nog niet bekend van wie de planten zijn.

Na afstemming met een hulpofficier van justitie, werden de cannabisplanten in beslag genomen en overgebracht naar het bureau.