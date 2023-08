Nederlands militair medisch team levert zorg in Suriname

Een medisch team van Defensie Nederland, dat bestaat uit onder anderen een militaire huisarts, een verpleegkundige, een tandarts en verzorgers, heeft een week lang deelgenomen aan een nationale humanitaire actie in Suriname.

Net als vorig jaar hebben de militairen zich op verschillende vlakken ingezet voor de volksgezondheid in een afgelegen regio. Dat gebeurde vanuit de operatie Gran Mati (grote vriend).

Het team leverde eerstelijns gezondheidszorg in de regio van Langatabiki. Dat ligt in het noordoosten aan de grens met Frans Guyana. Dagelijks behandelden de militairen samen met een Nederlandse kaakchirurg, lokale tandartsen en een opticien zo’n 60 patiënten per dag.