Moeder treft 5-jarige dochter dood in bed aan

De politie van bureau Rijsdijk kreeg vanmorgen omstreeks 06.00 uur de melding van een lijk in woning te Bernharddorp in regio Midden-Suriname. Ter plaatse aangekomen bleek het om een 5-jarig meisje te gaan, dat geen teken van leven vertoonde.

Volgens de verklaring van de moeder klaagde haar dochter gistermiddag van hoofdpijn en buikpijn. Naar aanleiding daarvan had zij haar dochter gebaad en in bed gezet om te slapen.

Vanmorgen omstreeks 05.09 uur maakte zij haar dochter wakker om haar naar de dokter te brengen, maar merkte echter op dat het kind geen tekenen van leven meer vertoonde.

Tijdens het onderzoek klaagden ook twee andere kinderen van buikpijn en hoofdpijn. De moeder verklaarde dat zij rattengif in huis had gezet daar zij last ondervindt van ratten. De moeder werd aangezegd om de twee andere kinderen naar de dokter te brengen voor medische behandeling.

Eveneens werden er vier dode kippen op het erf aangetroffen. De ingeschakelde arts stelde de dood van het meisje officieel vast. De afdeling Forensische Opsporing is ingeschakeld voor onderzoek.

Het lijk is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie voor obductie in beslag genomen.