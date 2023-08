Inbrekers op heterdaad betrapt door buurtbewoners

Aan de verlengde Welgedacht C-weg in Suriname hebben buurtbewoners een verdachte aangehouden en overgedragen aan de politie van Santo Boma. De man was vergezeld van een kompaan waarmee hij een inbraak had gepleegd bij een woning.

Toen de buurtbewoners de inbraak opmerkten sloegen ze alarm. De twee kozen het hazenpad maar de bewoners konden een van hen overmeesteren en vastbinden in afwachting van de Surinaamse politie.

De woning was overhoop gehaald. Het is nog niet bekend wat er allemaal eruit is gestolen.

Het gebied werd afgekamd door RBTM en politieambtenaren van Santo Boma, maar zonder het gewenste resultaat. Het vermoeden bestaat dat de twee mannen met een voertuig waren afgezet. De politie van Santo Boma heeft de zaak in onderzoek. Aan de aanhouding van de overige verdachte wordt gewerkt.