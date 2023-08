Bennie Miranda: “De vicepresident staat eigenlijk te liegen”

Dat vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk nu steevast ontkent dat hij gezegd heeft dat hij zijn Junglecommando handschoenen indien nodig weer kan aantrekken, betekent volgens criticus Bennie Miranda dat de vp eigenlijk staat te liegen.

“Dan staat de vp eigenlijk te liegen. Hij heeft duidelijk gezegd dat hij zijn handschoenen weer kan pakken en dat hij de baas was van de Junglecommando. Want alles wat hij eerder heeft gezegd kunnen we zo terugkijken op YouTube en Facebook. De vp moet dus eerst nadenken voordat hij iets zegt en hij moet zich ook beter laten adviseren voordat hij gaat praten. Want het gebeurt vaker dat hij dingen roept en later spijt ervan krijgt. Eigenlijk is het beter voor hem om niet te praten”, zei Miranda op persoonlijke titel op Culturu TV.

Hij benadrukte dat uitspraken over het Junglecommando en handschoenen zeker bepaalde gevoelens oproepen bij mensen die de vernietigende gevolgen van de binnenlandse oorlog in hun directe omgeving hebben ervaren.

Ook zijn geboorteplaats Stoelmansteiland is door deze oorlog vernietigd. “Alles daar is kapotgemaakt. Dus als we nu gaan praten over handschoenen terugpakken, dan zeg ik: liever niet. Want het is geen mooie herinnering om aan terug te denken. En Stoelmanseiland is nog steeds een kapotte pranasi gebleven”, aldus Miranda.