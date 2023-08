Vrouwen slachtoffer van auto-inbraak bij voet Bosjebrug

Zondagochtend zijn twee vrouwen in Suriname slachtoffer geworden van auto-inbraken aan de voet van de Wijdenboschbrug. De twee vrouwen waren samen met een ander een ochtendwandeling gaan maken over de brug.

Bij terugkomst bleek dat er in een terreinauto en een pick-up was ingebroken. Er zijn daarbij waardevolle spullen en geld buitgemaakt.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het haast iedere zondag raak is dat in voertuigen wordt ingebroken wanneer de bestuurders over de brug richting Commewijne joggen.

De politie van bureau Nieuwe Haven was ter plaatse voor onderzoek en heeft de aangifte ter zake opgenomen. Naar verluidt gaat het om een bende die in de omgeving opereert. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.