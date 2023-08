De 8-jarige Imarcio Afie die dagenlang vermist was in de jungle en gisteren levend terug werd gevonden, is vanmiddag met een helikopter aangekomen op vliegveld Zorg & Hoop in Paramaribo.

Het jongetje ook wel bekend als ‘Tempie’ werd daar onthaald door diverse personen waaronder familie, vrienden en de vicepresident van Suriname Ronnie Brunswijk.

Na zijn aankomst is Tempie met een ambulance afgevoerd voor verdere medische zorg. Bekijk het live verslag: