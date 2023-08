Presentatie nieuwe biografie over Humphrey Mijnals

Op 27 augustus 2023 wordt in Utrecht om 14.00 uur het boek ‘Minna’ over het leven van de Surinaamse oud-voetballer Humphrey Mijnals gepresenteerd.

Mijnals werd geboren in de Surinaamse stad Moengo en begon met voetballen bij de topclub Robinhood uit Paramaribo. In de jaren vijftig maakte hij deel uit van de kampioensploeg die meerdere titels wist te winnen.

Via een dominee maakte de verdediger in 1956 de keuze om voor het Nederlandse Elinkwijk te gaan voetballen in de eredivisie. Na een stroeve start groeide Mijnals uit tot een sterke en technisch vaardige speler die het in 1960 zelfs -als eerste Surinamer- wist te schoppen tot het Nederlands Elftal.

In zijn eerste optreden in Oranje baarde Mijnals opzien met een omhaal om de bal van de lijn te halen. Dit was op de Nederlandse velden nog nooit vertoond. Wekenlang werd er over gesproken en een foto van de acrobatieke actie van de Surinamer ging de hele wereld over (boven).

Mijnals kreeg in zijn leven ook te maken met racisme, maar door zijn positieve levenshouding ging hij hier niet onder gebukt. Als voorloper van andere Surinaamse topvoetballers in Oranje, kreeg hij niet alleen de Sportpenning van de stad Utrecht, maar werd ook, na zijn dood, de Commissie Mijnals naar hem vernoemd door de KNVB.

Het boek ‘Minna’ wordt gepresenteerd op het jaarlijkse Humphrey Mijnal Toernooi bij voetbalvereniging Faja Lobi / KDS op Sportpark Humphrey Mijnals. Naast de wethouder Dennis de Vries (gemeente Utrecht) zullen ook de ambassadeur van de Republiek Suriname, de heer Rajendi Khargi, en diverse familieleden van de in 2019 overleden oud-voetballer aanwezig zijn.

Auteur van het boek ‘Minna’ is de in Utrecht geboren (sport-)journalist Danny van der Linden. Eerder was hij mede-auteur van het succesvolle boek ‘De Rebellen van de Bunnikside’ over de harde kern van FC Utrecht en biograaf van de legendarische keeper Frans de Munck, alias ‘De Zwarte Panter’.