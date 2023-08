Maisha Neus neemt niet deel aan verkiezingen in 2025

Maisha Neus, activist, ondernemer en voorzitter van de politieke partij Strei!, zal vooralsnog niet deelnemen aan de verkiezingen in 2025. Dat zei ze zondag in het programma Interactief op D-TV Express.

“Het allerbelangrijkste vind ik dat ik niet één van de mensen wil zijn die Suriname weer op één of ander avontuur brengt, hoop geeft en dan vervolgens teleurstelt. Suriname verdient dat niet meer. We hebben al genoeg gehad. Als Suriname me op zijn minst als volksvertegenwoordiger wil, dan zal ze dat kenbaar maken. En als Suriname me roept, dan zal ik altijd antwoord geven”, aldus Neus.

De politica benadrukte dat zij zichzelf misschien niet geschikt vindt om Suriname te leiden.

Neus stelt dat het bij de samenleving ligt om na te gaan welke leiders zij wilt hebben. Naar haar mening hebben de bestaande nieuwe leiders het volk ook niet optimaal kunnen overtuigen. Zo heeft zij het wel eerder geprobeerd, maar is het haar niet gelukt. “Alleen moet ik wel zeggen dat ik minder moest focussen op wat mis ging en meer op wat ik anders wilde zien”, aldus de politica.

Neus heeft bij de verkiezingen in 2020 ondanks meerdere straatacties tegen het beleid van toenmalige president Desi Bouterse, slechts 241 stemmen gehaald. De straatacties van Neus zijn ook tijdens het beleid van president Chan Santokhi gevoerd. De activist en politica liet zelfs een paar keren doorschemeren te stoppen met straatacties.