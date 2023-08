Inbrekers magazijn slaan wachter met ijzeren staaf en beroven hem van geld en mobiel

Vijf gemaskerde en gewapende criminelen hebben afgelopen nacht een wachter, die de nachtdienst verrichte op het terrein van SEMC aan de Maripalaan in Suriname, met een ijzeren staaf op het hoofd geslagen en beroofd van zijn bezittingen.

Hij deed na de beroving zelf het politiebureau aan, voor het doen van aangifte. Volgens zijn verklaring hoorde hij omstreeks 03.30u het alarm afgaan en besloot te gaan controleren. Bij die gelegenheid is hij van achteren aangevallen door het vijftal, allen gekleed in het zwart met handschoenen.

Het slachtoffer is geslagen met een ijzeren staaf op het hoofd, met als gevolg een barstwond. Er sijpelde bloed uit de wond. Van hem is buitgemaakt een geldbedrag van 3.000 SRD en een mobiele telefoon.

Het magazijn op het terrein is geforceerd, maar het is vooralsnog niet bekend wat er allemaal is weggenomen. De politie van Houttuin is na de aangifte ter plaatse geweest voor onderzoek. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.