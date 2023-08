Historische dag kiesregeling: overeenstemming bereikt over landelijk evenredigheidsstelsel

“Vandaag kan als een historische dag gekenmerkt worden”, reageerde de fractieleider van de VHP, Asiskumar Gajadien, maandagochtend bij de indiening van een gezamenlijk initiatiefvoorstel van de parlementaire fracties van de VHP, NDP, ABOP/PL, NPS en BEP. Alle vijf fracties hebben overeenstemming bereikt voor een landelijk evenredigheidsstelsel.

Ook voorzitter Marinus Bee noemde deze indiening een historisch moment. Wat volgens Gajadien doorslaggevend is geweest bij het komen tot zo een voorstel, is dat alle politieke partijen ermee eens zijn dat de verkiezingen van 2025 niet in gevaar moeten komen. “Dat heeft gemaakt dat wij als politieke organisaties vandaag een wetsontwerp kunnen indienen”, aldus de politicus in het parlement.

Gajadien verwacht wel dat Suriname dit jaar nog een nieuwe kiesregeling zal hebben. Dinsdag zal tijdens een huishoudelijke vergadering een commissie van rapporteurs benoemd die dit wetsvoorstel zal voorbereiden voor de openbare vergadering. Volgens Bee is er geen tijd te verliezen.

NDP-fractieleider Rabin Parmessar merkte op dat het voor zijn fractie belangrijk is dat de verkiezingen uiterlijk op 25 mei 2025 worden gehouden. Hiervoor was consensus binnen het college heel belangrijk. Vandaar dat zij hun eigen voorstel met een districtenstelsel maar heeft laten varen.

“Wij vinden ons model met een districtenstelsel nog steeds verstandig met een one man one vote. Velen maken een fout dat een districtsmodel geen one man one vote is. We zullen daarop tijdens de behandeling ingaan”, aldus Parmessar. Hij benadrukte dat een landelijk model ook wat nadelen met zich meebrengt. Hierdoor is het belangrijk om ook op het regionaal niveau te gaan versterken. Voor de paarse fractie is het een eis dat reeds voor het reces van het parlement een nieuwe kiesregeling moet zijn aangenomen.

ABOP/PL-fractieleider Obed Kanape vindt dat consensus voor zo een model niet ervoor moet zorgen dat bepaalde gebieden van Suriname vergeten worden. “Landelijke evenredigheid moet niet betekenen dat Sipaliwini, Brokopondo, Para of Coronie vergeten raken in het bestuur”, stelde Kanape. Hij vindt dat er vooral rekening gehouden moet worden met bepaalde zaken zoals de begroting en alle burgers van Suriname, waar zij zich ook bevinden. “Dat wij ze allemaal raken. Niet in de zin van woorden, maar acties”, aldus de politicus.

NPS-fractieleider Gregory Rusland is blij dat het consensus ook betekent dat er wijzigingen zullen komen op ressortraadsniveau zodat het systeem daar ook rechtvaardiger zal zijn. BEP-fractieleider Ronny Asabina merkte op dat het systeem van landelijke evenredigheid niet zijn eerste keus is. Maar gezien het belang van dit onderwerp is er toch ervoor gekozen om het hoofd te buigen. Voor hem is ook belangrijk om het regionaal bestuur te versterken en zo ook de macht dichter bij het volk te laten gaan.