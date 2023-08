Essed: “Brunswijk biedt Bouterse twee redenen om een sweri met hem aan te gaan”

“Brunswijk biedt Bouterse twee redenen op een koninklijke schaal aan, om een sweri met hem aan te gaan met als kennelijk doel dat beiden uit het gevang blijven.” Dat zei Hugo Essed, advocaat van de nabestaanden in het 8 decemberstrafproces, zondag in het programma Welingelichte Kringen.

Hij doelde hiermee op de mogelijke onrust die er volgens vicepresident Ronnie Brunswijk kan ontstaan onder ex-guerrillastrijders en ex-militairen in Suriname, vanwege de buitenwerkingstelling van de Amnestiewet van 1989. Ook zei de vp dat er mogelijke onrust kan ontstaan wanneer hoofdverdachte Desi Bouterse later dit jaar door het Surinaamse Hof van Justitie wordt veroordeeld en gearresteerd.

“Brunswijk suggereert daarbij heel ludiek dat hij Bouterse weleens zou kunnen helpen bij de aanvraag van gratie bij de president. Ik denk dat Brunswijk hiermee grote onrust in de gemeenschap veroorzaakt”, aldus de advocaat.

De advocaat analyseert dat Brunswijk in ieder geval ook strafrechtelijk lijkt te zijn omsingeld. Hij noemt onder andere de vervolging van een hoofdbestuurslid van de ABOP, die momenteel is ondergedoken, en het besluit van het Constitutioneel Hof om de Amnestiewet van 1989 buiten werking te stellen. Daarnaast heeft het Openbaar Ministerie inmiddels ook personen opgeroepen om te getuigen over de misdrijven die tijdens de binnenlandse oorlog zijn begaan. Afgelopen week is ook de 31-jarige Pascal van G., zoon van de vp, aangehouden en in verzekering gesteld in de zaak van verduistering van een graafmachine.

Ook in de politiek heeft Brunswijk een tegenslag ondergaan, doordat de VHP en NDP elkaar hebben gevonden om te gaan voor een landelijke evenredigheidsstelsel. Essed stelt dat de vp hier echter nog niet is uitgeschakeld aangezien de DNA-voorzitter ook prominent lid van de ABOP en hij de persoon is die deze wet op de agenda moet plaatsen.

Essed merkte op dat positie van de vp in de regering systematisch wordt ondergraaft. Zo houdt president Chan Santoki wekelijks een regeringsraadsvergadering (RRV) waar alle belangrijke besluiten worden genomen, waardoor de Raad van Ministers (RvM)-vergadering, welke door vp Brunswijk wordt gecoördineerd, wordt gedegradeerd. Tegelijkertijd wordt BIBIS-minister Albert Ramdin belast met de leiding van bijna alle onderraden. Volgens de advocaat is Brunswijk hierdoor eigenlijk staatsrechtelijk en bestuurlijk schaakmat.

Volgens Essed is Brunswijk politiek in een spagaat terechtgekomen en moet die nu kiezen tussen zijn persoonlijk belang en het algemeen belang. “De bescherming van de rechtstaat waarin iedereen gelijk is voor de wet en dat strafrecht zijn beloop heeft. Ik ben van mening dat er van de vp geëist mag worden dat hij ten allen tijde zijn grondwettelijke eed van trouw aan de republiek en gehoorzaamheid aan de grondwet, nakomt. Die zekerheid moeten we hebben. En als Brunswijk dat vanwege persoonlijke redenen en belangen niet kan geven, dan moet hij terugtreden. En als hij dat niet doet, dan moet hij daartoe politiek gedwongen worden”, aldus de advocaat.