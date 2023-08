Dronken autobestuurster doorboort woning Johan Adolf Pengelstraat 

De bestuurster van deze auto, die onder invloed van alcohol verkeerde, heeft vanmiddag rond 14.15 uur de voorzijde van een woning aan de Johan Adolf Pengelstraat doorboord.

De vrouw verklaarde aan omstanders dat zij vanwege stress alcohol heeft gedronken.

Naar verluidt reed de automobiliste met een hoge snelheid over de weg en heeft zij ter hoogte van het partijcentrum van de Nationale Partij Suriname de controle over het stuur verloren. De wagen raakte vervolgens van de weg en belandde in de woning.

Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De woning en auto raakten behoorlijk beschadigd.

Op het moment van schrijven is de politie ter plaatse bezig met het onderzoek.