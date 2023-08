Dode bij verkeersongeval tussen bromfiets en voetganger te Pikin Saron

Bij een verkeersongeval tussen een bromfiets en een voetganger vannacht in Suriname, is één persoon om het leven gekomen. De aanrijding vond plaats in het dorp Pikin Saron.

Volgens de autoriteiten in het dorp is het dodelijk slachtoffer de bromfietser G.K. die samen met een duorijder op het vervoersmiddel zat. Ze zouden een voetganger hebben aangereden. Daarbij raakten alle drie personen gewond en werden gebracht naar de Medische Zending in het gebied.

De ambulance werd vervolgens ingeschakeld en voor aankomst liet een slachtoffer het leven. De andere twee gewonden zijn in kritieke toestand afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Hoe de aanrijding zich heeft voorgedaan is nog onduidelijk. De verschillende instanties zijn instelling gebracht voor nader onderzoek ter plaatse. Naar verluidt was G.K. militair en te werk gesteld in Pikin Saron.