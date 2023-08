Brand bij Penitentiaire Inrichting Duisburglaan

Bij de Penitentiaire Inrichting Duisburglaan in Suriname, is zaterdagmiddag brand bij een oude werkplaats uitgebroken. Door kordaat optreden van penitentiaire ambtenaren kon erger worden voorkomen.

De Surinaamse brandweer kreeg de melding iets over 12.00u en rukte gelijk uit naar het brandadres aan de Duisburglaan in Paramaribo. Ter plaatse aangekomen bleek dat het vuur reeds geblust was door de aanwezige ambtenaren.

Een houtbewerkingsmachine is deels afgebrand en de vliering vertoonde schroeischade. Het vermoeden bestaat dat een kortsluiting de oorzaak moet zijn. De politie van Flora heeft de zaak in verder onderzoek.