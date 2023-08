Een automobilist in Suriname is zich vanmiddag een hoedje geschrokken toen deze Audi Q5 tijdens het rijden over de Kristalstraat ineens in brand vloog.

De bestuurder heeft snel de wagen aan de kant gezet en stapte eruit.

De brand is in de motorkamer begonnen. De oorzaak is nog onbekend.

De motorkamer is totaal verwoest en de voorruit is beschadigd. De ingeschakelde brandweer wist erger te voorkomen.