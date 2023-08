Aangehouden agressieveling verzette zich hevig bij aanhouding; slachtoffers opgeroepen

Het Korps Politie Suriname heeft vanmorgen laten weten dat de agressieve 30-jarige Ghaliet M., die aangehouden werd nadat hij een arbeider zonder aanleiding had mishandeld, zich hevig heeft verzet bij zijn aanhouding. De politie was daarom ‘genoodzaakt het verzet met verenigde krachten te breken’, meldt de Surinaamse politie.

De verdachte die volgens de politie een gevechtssporter is en aan krachttraining doet, werd in de nacht van vrijdag 18 op zaterdag 19 augustus 2023 door leden van het Regio Bijstandsteam Paramaribo (RBTP) in een appartement complex in het ressort Noord aangehouden.

Kort daarna verscheen er foto’s van hem online, waarin te zien is dat hij zelf ook toegetakeld is. Vermoedelijk is dat gebeurd toen de politie zijn verzet moest breken.

De verdachte werd ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau en is de zaak voor verder onderzoek overgedragen aan de Recherche van Regio Paramaribo. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte door de politie in verzekering gesteld.

Tijdens het onderzoek is naar voren gekomen dat G.M. meerdere personen uit het niets heeft mishandeld en bedreigd. Deze personen en of slachtoffers van mishandeling of bedreiging worden alsnog door de politie opgeroepen aangifte te doen bij de Recherche van Regio Paramaribo die onder is gebracht op het politiebureau Geyerslvlijt en te bereiken is op het telelefoonnummer 451163.