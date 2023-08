De vermiste 8-jarige Imarcio Afie is levend teruggevonden. Dit melden bewoners van Stoelmanseiland in Suriname aan de redactie van Waterkant.Net. Meer details zijn op dit moment nog niet bekend.

De jongen rende twee weken geleden het bos in tijdens een operatie van de Franse politie op een nabijgelegen goudveld in het Lawagebied en was sindsdien spoorloos verdwenen.