Twee mannen mishandelen wederhelften in dronken bui

Twee mannen die afzonderlijk een relatie hebben met twee zussen, zijn door de Surinaamse politie aangehouden, nadat ze in een dronken bui hun wederhelft hebben mishandeld tijdens ruzie.

Uit het voorlopige onderzoek van de politie is naar voren gekomen dat de mannen A.J (46) en J.J. (24), een relatie hebben met respectievelijk K.C. en K.J., die zussen van elkaar zijn. Zowel de mannen als de vrouwen hebben zich vorige week zondag tegoed gedaan aan alcohol meldt het Korps Politie Suriname.

Plotseling is er een ruzie ontstaan, waarbij J.J. zijn vriendin K.J. een slag toebracht op haar neus, waarbij het slachtoffer een zwelling op haar neus heeft opgelopen en medisch moest worden behandeld. De andere verdachte A.J. deed gewapend met twee scherpe voorwerpen dreigende uitlatingen naar zijn vriendin K.C.

Het onderzoek wees verder uit dat A.J. zich in de maand juni 2023 ook schuldig had gemaakt aan dezelfde strafbare feiten en dat hij zich bij die aanhouding hevig had verzet tegen de politie.

De politie van het bureau Rijsdijk heeft de twee mannen afgelopen vrijdag 18 augustus op een adres in het politie ressort, ter zake bedreiging en zware mishandeling aangehouden. Beiden mannen werden na hun aanhouding ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn de verdachten A.J. en J.J. door de politie in verzekering gesteld.