SK Group in Zuid-Korea biedt diverse investeringsmogelijkheden aan Suriname

Een delegatie van de SK Group, een conglomeraat in Zuid-Korea gespecialiseerd in energie en ICT technologie- en innovatiesectoren, heeft op vrijdag 18 augustus 2023 een ontmoeting gehad met president Santokhi op het Kabinet van de President. De delegatie bestond uit topmannen van verschillende divisies van SK-Group. De Zuid-Koreaanse ondernemers vertoeven momenteel in ons land om hun expertise en ervaring te delen op het gebied van onderwijs, economische ontwikkeling en technologische ondersteuning.

“Wij zijn hier om verschillende ideeën te delen met de president en bieden ideeën aan om de economie van Suriname te helpen ontwikkelen met de mogelijkheden die we hebben in Zuid-Korea”, zegt Jungho Park, Vicevoorzitter van de SK Group tevens CEO van SK Hynix, een divisie die ‘memory chips’ vervaardigt.

De delegatie ziet veel potentie in Suriname en wil heel graag investeren in ons land. In het gesprek met de president zijn er verschillende investeringsmogelijkheden kenbaar gemaakt. Zuid-Korea heeft in 70 jaar tijd na de Koreaanse Oorlog, voldoende expertise en ervaring opgebouwd, waarmee het Suriname kan helpen zijn potentie en groei zelf te kunnen bewerkstelligen.

Volgens Park weet het Surinaamse volk niet dat er een groep militairen heeft geparticipeerd aan de Koreaoorlog (1950-1953). Meer dan 100 Surinaamse militairen hebben meegestreden in die strijd. Destijds was Zuid-Korea een van de armste landen in de wereld. In een tijdspanne van 70 jaar heeft het Aziatische land zich ontwikkelt tot een van de rijkste landen in de wereld.

“Deze waardevolle en kleurrijke ervaring willen wij delen met Suriname en aangeven hoe deze status is bereikt. Geef ons de kans en laten we samen werken”, zei Park in de meeting met de president. SK Group concentreert zich voornamelijk op de ICT en energie-industrie. Maar ook in de bio-industrie en de kleinschalige bosbouw. Park zegt dat Suriname van de vele business mogelijkheden kan profiteren.

President Santokhi onderkent de historische relatie met Zuid-Korea. Hij apprecieert het dat het land iets terug wil doen voor Suriname in de vorm van samenwerking op diverse gebieden. De regeringsleider heeft voorgesteld om de samenwerking op het niveau van de twee presidenten te gaan versterken, zodat de samenwerking op strategisch gebied naar alle sectoren, samenwerkingsgebieden en op ministerieel niveau versterkt kan worden. Hij staat open voor de technische bijstand die de bedrijvengroep wil verlenen en de inzet van wetenschappelijke capaciteiten om het Surinaamse bos duurzaam te maken in het kader van het koolstofkredietbeleid.

Er zijn verder beurzen aangeboden aan Surinamers om trainingen te volgen in Zuid-Korea. De private investeerder wil investeren op verschillende gebieden, zoals op zee, om een goede studie te maken van de maritieme zone. De president heeft de delegatie gevraag d om te kijken naar de kustbescherming in de maritieme zone met satelliet ondersteuning.