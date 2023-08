Sampie: “Een enkeling is een drenkeling”

“Een enkeling is een drenkeling”. Zo reageert ABOP-parlementariër Edgar Sampie over de overeenstemming die de meerderheid van de fracties in De Nationale Assemblee (DNA) heeft bereikt om mee te gaan met landelijke evenredigheid. Hiermee maakt het districtenstelsel, welke door Sampie en collega Evert Karto is voorgesteld, geen schijn van kans wanneer het kiesstelsel in het openbaar door het parlement van Suriname zal worden behandeld.

Sampie ontkent dat de geel-zwarte partij een zekere vrees heeft voor het landelijk evenredigheidsstelsel. “We hebben geen enkele vrees. Welk stelsel er ook komt, de ABOP zal blijven groeien. De afgelopen drie verkiezingen is de ABOP de partij die het meest is gegroeid. Dat status gaan we blijven behouden. We zullen zeker onze achterban oproepen om meer dan ooit een vuist te vormen. Zonder een vuist, zullen we het gewenste resultaat anders niet halen”, aldus de politicus.

Sampie vreest wel dat met het landelijk evenredigheidsstelsel parlementariërs in 2025 zullen worden gekozen die weinig affiniteit zullen hebben met bepaalde districten. Als voorbeeld noemt hij het binnenland, waaronder Sipaliwini.

“Hierdoor zal die dan niet op voldoende mate opkomen voor Sipaliwini”, aldus de politicus. De parlementariër voert aan dat het standpunt van de ABOP/PL-fractie tijdens de openbare behandeling duidelijk zal worden gemaakt. Hij hoopt wel dat er dan ook een mogelijkheid bestaat om alsnog een tussenweg te vinden om enkele van de voorstellen van de ABOP/PL-fractie mee te nemen.