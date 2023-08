Bestuurder zet auto in achteruit en rijdt het water in

In Suriname is de bestuurder van deze auto zaterdag met zijn voertuig in het water terecht gekomen. Dit gebeurde toen hij achteruit reed.

Vernomen wordt dat de man bij de inrit van een winkel te Leiding stond. Toen hij van daaruit achteruit reed, merkte hij op dat zijn remmen het niet deden. Het voertuig ging rechtdoor over de weg, het water in.

De bestuurder mag van geluk spreken dat er op dat moment geen andere weggebruikers waren op de weg. Hij kon op eigen kracht uit de auto komen en raakte niet gewond.

De politie van Leiding kwam ter plaatse en schakelde een sleepdienst in. Het voertuig werd eruit getakeld en aan de eigenaar teruggegeven.