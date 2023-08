Bejaard Chinees echtpaar overvallen en beroofd in woning: man mishandeld en door ambulance afgevoerd

Een Chinees echtpaar in Suriname, is afgelopen nacht rond 01.00u in hun slaap overmeesterd en beroofd van hun geld, sieraden en voertuig. Dit gebeurde aan de Heiligenweg in Paramaribo.

Vernomen wordt dat drie gewapende en gemaskerde criminelen het huis van het echtpaar F.Y. (87) en zijn echtgenote T.H. (79) zijn binnengedrongen. Ze hebben het echtpaar beroofd van waardevolle sieraden, geld en mobiele telefoons.

Na de daad zijn de daders met het voertuig van de slachtoffers weggereden. Het betreft in deze een Nissan X-Trail.

De slachtoffers hebben zelf het politiebureau aangedaan en deden aangifte van de gewapende overval. De man heeft een barstwond aan het hoofd opgelopen als gevolg van mishandeling door de overvallers. Hij werd per ontboden ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp.

De politie van Centrum heeft de aangifte opgenomen. Van de overvallers ontbreekt nog elk spoor.