Agressieveling bij appartement aangehouden door RBT-Paramaribo

De 30-jarige Ghaliet M. is zaterdagavond na goed speurwerk door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo aangehouden bij een appartement in Paramaribo-Noord en overgebracht naar het politiebureau ter voorgeleiding.

Tegen de verdachte die een Nederlander is, is een dag eerder aangifte gedaan ter zake zware mishandeling van een 32-jarige arbeider van een distributiebedrijf bij een eethuis aan de Wilhelminastraat. Een filmpje van het voorval gaat momenteel rond op social media in Suriname.

De arbeider was samen met zijn collega bezig een bestelling te leveren bij de zaak, waar Ghaliet als klant op het terras zat. Het slachtoffer deed de deur open voor zijn collega om naar binnen te gaan met een bestelling op een stootkar. Bij die gelegenheid werd het slachtoffer aangesproken door de verdachte die net naast de deur aan een tafel zat.

Naar verluidt vond Ghaliet dat de arbeider naar hem keek toen hij het terras op kwam en vroeg hem om rekenschap hierover. De verdachte stond daarbij op en sprak de arbeider aan. Toen deze wegliep begon de agressieveling ineens van achteren in te slaan op de arbeider. Deze moest diverse slagen incasseren.

Na de mishandeling stapte Ghaliet in zijn voertuig en reed weg in een onbekende richting. Het slachtoffer alarmeerde de politie over de mishandeling waarna er aangifte tegen de verdachte werd gedaan. Na goed speurwerk werd de agressieveling in beeld gebracht en aangehouden.

Vernomen wordt dat de verdachte van tijd tot tijd uit het niets amok krijgt en mensen ernstig mishandeld. De arbeider zou zijn derde slachtoffer zijn. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.