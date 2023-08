Aangehouden verdachte die arbeider in elkaar sloeg zelf ook toegetakeld

De verdachte die zaterdagavond werd aangehouden voor de mishandeling van een arbeider van een distributiebedrijf, is blijkbaar zelf ook zwaar toegetakeld. Dat is op te maken uit bovenstaande foto’s van de man die via sociale media worden gedeeld.

Ghaliet M. werd gisteren na goed speurwerk door gespecialiseerde eenheden bij een appartementencomplex in de boeien geslagen, in de pick-up bak gegooid en afgevoerd naar bureau Geyersvlijt ter voorgeleiding. Dit nadat hij vrijdag uit het niets de arbeider in elkaar sloeg. Een video van het agressieve gedrag van de man ging dit weekend rond via social media.

Op de foto’s na zijn arrestatie is te zien dat het gezicht van de verdachte is opgezet. Ook is te zien zijn rechter oog dicht is. Het is niet duidelijk of de verdachte hard is aangepakt door celgenoten of tijdens zijn aanhouding.

M. is na te zijn voorgeleid in verzekering gesteld, hetgeen door de politie aan de redactie van Waterkant.Net is bevestigd.

Op social media hebben diverse personen aangegeven dat M. vaker agressief gedrag vertoonde. Een bron meldt aan onze redactie dat M. ook een automobilist aanviel omdat deze voor hem had getoeterd tijdens het rijden. De agressieveling stopte zijn auto, parkeerde een eind verder n liep naar het slachtoffer toe. Hij deed de autodeur open en sloeg de bestuurder een aantal keer.