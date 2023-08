Panka: “Yu kan kibri yu granmama, ma yu no kan kibri en koso-koso”

“Yu kan kibri yu granmama, ma yu no kan kibri en koso-koso”. Zo reageert NDP-woordvoerder Ricardo Panka op de bewering vanuit de governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) dat er geen sprake is van devaluatie van de Surinaamse munt bij de introductie van de biljetten van 200 en 500 Surinaamse dollars (SRD).

Deze Surinaamse odo wordt gebezigd wanneer men zaken wil verbergen die uiteindelijk niet verborgen kunnen worden. Volgens de NDP-woordvoerder is de aankondiging van deze twee nieuwe coupures al een signaal dat de SRD verder is gedevalueerd.

“De Surinaamse munt is al bijna zes keren gedevalueerd. Dus now now un klari yere. Te den man taki tak den man musu kon nanga nieuwe biljetten, na wan signaal dat un faya. A beleid faya helemaal”, benadrukte Panka op Culturu TV.

Volgens de NDP-woordvoerder heeft de regering dit te danken aan het Internationale Monetaire Fonds (IMF), die naar zijn zeggen het beleid voor Suriname nu bepaalt. “Den man go hanga a beleid na IMF”, stelt hij.

Naar zijn zeggen weet de regering ook geen raad meer over wat zij precies moet doen, waardoor hij een zelfs een slechtere tweede helft van de regering Santokhi-Brunswijk verwacht.