Buurman aangehouden voor verstrekken wapen aan scholier

In de zaak van de 15-jarige scholier, die donderdag een schot loste op een lagere school in Suriname, is ook de buurman van de jongen aangehouden en in verzekering gesteld.

De tiener zou in eerste instantie hebben verklaard dat hij het wapen uit de klerenkast van zijn buurman zou hebben gestolen. De politie van Kwatta stelde een onderzoek in de woning van de buurman maar heeft geen braaksporen aangetroffen.

Later kwam de jongen hierop terug.

De buurman werd aangehouden voor het verstrekken van het wapen aan de jongen. De man beweerde bij de Surinaamse politie dat hij het wapen eerder dit jaar gehad heeft van een geliquideerde man bekend als Fineman.

De zaak is voor verder onderzoek overgedragen aan Jeugdzaken. De scholier en zijn buurman blijven aangehouden.