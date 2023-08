Vader treft zoon levenloos in badkamer aan

Aan de Rathaweg in Suriname heeft een vader trof zijn 23-jarige zoon dinsdagavond levenloos aangetroffen in de badkamer. Dit gebeurde rond 21.30u.

Volgens verklaring van de vader had zijn zoon de laatste dagen hoestbuien. Gisteravond merkte hij dat zijn zoon lang in de badkamer was en besloot daarom poolshoogte te nemen. De man keek via een raam van de badkamer naar binnen en zag tot zijn schrik dat zijn zoon op zijn buik lag.

Hij forceerde de badkamerdeur en snelde zich naar binnen. Daar trof hij de jongeman roerloos aan. Vernomen wordt dat het slachtoffer toen al niet meer bewoog. Voor alles zekerheid werd de ambulance ingeschakeld, die na aankomst constateerde dat de jongeman was overleden.

De doodsoorzaak is vooralsnog niet bekend. Het Forensisch Opsporingsteam en de arts hebben op het ontzielde lichaam geen tekenen van misdrijf of verwondingen aangetroffen.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het lijk niet in beslag genomen.