Rastafari’s herdenken geboortedag Marcus Garvey op Kwakoe Plein

‘A people without knowledge of their past, origin and culture is like a tree without roots.’ (Een volk zonder kennis van hun verleden, oorsprong en cultuur is als een boom zonder wortels.) Met dit citaat van Marcus Garvey herdenken Rastafari’s, zijn geboortedag op 17 augustus aanstaande.

Deze dag wordt wereldwijd herdacht onder diverse Afrikaanse activisten en organisaties, waaronder de Rastafari’s. Marcus Garvey is èèn van de grootste Afrikaanse leiders die eenheid, zelfrespect en repatriëring verkondigde onder de Afrikanen diaspora. Hij is op 17 augustus 1887 geboren in Jamaica, maar heeft een aantal jaren in de Verenigde Staten van America (VS) gewoond en daar zijn missie als mensenrechtenactivist gevoerd voor Afrikanen overal ter wereld.

Voor de Rastafari’s is hij een profeet, want hij voorspelde de bekroning van Keizer Haile Selassie I.

Marcus Garvey zei: “Look to Afrika, when a black king shall be crowned for the day of deliverance is at hand”. In 1930 werd Ras Tafari Makonnen werkelijk gekroond tot Emperor Haile Selassie I of Ethiopia en kreeg ook de titels: King of Kings, Lord of Lords, Conquering Lion of the Tribe of Judah.

De historicus Alex Van Stipriaan heeft vastgelegd dat er ook een vestiging van Garvey’s Universal Negro Improvement Association (UNIA) in de jaren 20 van de 20ste eeuw in Suriname was. In de Surinaamse kranten werd regelmatig bericht over de UNIA. Het blad van de UNIA, Negro World, had een wereldwijde verspreiding en was ook in Suriname bekend. De Surinaamse held Anton de Kom werd mede beïnvloed door Garvey’s ideëen.

De Rastafari’s, in dit geval aangesloten bij de Rastafari Federatie Suriname (RFS), zullen deze bijzondere dag niet onopgemerkt voorbij laten gaan en zullen traditiegetrouw activiteiten ontplooien op het Kwakoe Plein. De activiteiten zullen om 15:30 uur aanvangen en voortduren tot 02:00 uur. Op het programma staan onder meer de Nyah Binghy drums, muziek, optredens en toespraken. Voor aanwezigen zullen Ital voeding, gezonde drank en kunstwerken te verkrijgen zijn.

De RFS nodigt eenieder uit dit herdenkingsevenement bij te wonen. Wij verwelkomen in het bijzonder alle leden van de organisaties, die aangesloten zijn bij deze federatie, met name: Rastafari Makandra Sranang, Nya Binghy Order, Lion house of Nazareth en Israel Rastafari Foundation.

Ancient Kwami, voorzitter van de Rastafari Makandra Sranang, en de heren Armand Zunder (voorzitter van de Nationale Reparatie Commissie Suriname) en Iwan Wijngaarde (voorzitter Feydrasi Fu Afrikan Srananman) hebben elk jaar een wezenlijke bijdrage geleverd aan dit evenement en zijn bij deze ook van harte welkom.