Man uit Suriname krijgt vier maanden cel na mishandeling vrouw in Amsterdamse club

De Nederlandse rechtbank heeft de 23-jarige Tyrese G. uit Suriname veroordeeld tot een celstraf van vier maanden voor de mishandeling van een vrouw in Club Air, nabij het Rembrandtplein in Amsterdam.

Na een ruzie over een exclusieve bril van het merk ‘Cartier’ ontstond een vechtpartij tussen G. en de vrouw. Daarbij brak de kaak van de vrouw op meerdere plekken, brak haar kies af en werd ze gewurgd.

Op camerabeelden getoond in de rechtbank is te zien dat de vrouw de bril van het hoofd van Tyrese G. pakt en in haar decolleté stopt. Als G. zijn bril naar eigen zeggen weer terug wil, ontstaat een gevecht waarbij de vrouw wordt mishandeld door meerdere mannen.

De 23-jarige Tyrese G. Is woonachtig in Suriname maar reisde naar Amsterdam af om zich te verantwoorden in de rechtbank.

Hij verklaarde: “Ik had een gesprek met de dame. Gezellig gelachen en toen pakte ze de bril van mijn hoofd en stopte die in haar decolleté. Toen ik zei dat ik hem weer terug ging pakken zei ze: ‘dat doe je niet’. Maar de bril was niet van mij en is zo’n 2000 euro waard, daarom wilde ik hem terug.

Het werd duwen en trekken en er kwamen meerdere mensen tussenbeide, waaronder bewakers. Ik ben toen zelf naar achteren gelopen en daar stopt mijn rol.”

Volgens de officier van justitie is uit de beelden en de aangifte af te leiden dat er wel degelijk sprake was van het geweld door G. Tegen hem werd twee een onvoorwaardelijke celstraf van vier maanden geëist, meldt AT5. De rechter ging gisteren daarin mee.