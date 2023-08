Een man is dinsdagavond met een pick-up in de trens gereden langs de Dr. Sophie Redmondstraat in Suriname. Naar verluidt verloor hij de controle over het stuur en raakte met het voertuig van de weg.

De bestuurder kon samen met zijn mede-inzittende uit de wagen komen en uit de trens klimmen.

De politie werd gealarmeerd en ging ter plaatse voor onderzoek.

Een sleepdienst werd ingeschakeld om het voertuig uit te trens te halen en af te voeren naar een opgegeven adres van de bestuurder.