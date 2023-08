Guyana draagt verdachten fatale steekpartij Nieuw-Amsterdam over aan Suriname

De politie in Guyana heeft dinsdag 15 augustus vier Guyanese verdachten, die na een dodelijke steekpartij te Nieuw-Amsterdam naar Guyana vluchtte en daar werden aangehouden, overgedragen aan de Surinaamse politie. De vier verdachten waaronder een 14-jarige vrouw zijn door leden van kapitale Delicten aangehouden ter voorgeleiding.

In de avond van vrijdag 11 augustus zou de taxichauffeur Rajes Persaud (26) in een heftige woordenwisseling zijn geraakt met twee mannen waarbij ze elkaar te lijf gingen met scherpe voorwerpen. Rajes zou bij die gelegenheid in zijn hals verwond waarbij hij heftig bloedde.

Het slachtoffer stapte vervolgens in zijn voertuig en reed richt Meerzorg alwaar hij met zijn voertuig in de goot langs de weg terecht kwam. Hij werd vervolgens per eigen gelegenheid naar de RGD poli Meerzorg gebracht, maar had het leven reeds gelaten voor aankomst.

De vier verdachten vluchtte richting Guyana met een gestolen vissersboot. In Guyana aangekomen werden alle vier verdachten aangehouden door de Guyanese politie. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.