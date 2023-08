Autobestuurder zonder rijbewijs rijdt schutting kapot; “Remmen deden moeilijk”

Een man die niet in het bezit is van een rijbewijs heeft dinsdagavond een schutting kapotgereden op de hoek van de Sital- en Pandit Paltan Tewarieweg in Suriname. Een betonnen tuinset is daarbij ook vernield.

De bestuurder reed over de Sitalweg richting Pandit Paltan Tewarieweg. Naar zijn zeggen remde hij op de hoek af, maar dat ging mis en knalde hij tegen de schutting. “Remmen deden moeilijk”, vertelde hij aan omstanders.

De automobilist bleef ongedeerd. De politie kreeg de melding van het verkeersongeval en ging ter plaatse voor onderzoek.

Het voertuig is in beslag genomen en door een sleepdienst afgevoerd naar berging. De bestuurder is meegenomen naar het bureau.