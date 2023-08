Brunswijk: “Ik heb niks verkeerd gezegd”

Vicepresident tevens ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk stelt dat personen zijn uitspraken van afgelopen woensdag verkeerd hebben begrepen. Maandag na de beëdiging van mr. Garcia Paragsingh tot procureur-generaal zei de tweede man van het land tegenover LIM FM dat hij niet heeft gezegd dat hij zijn Junglecommando-handschoenen weer gaat aantrekken.

“Als mensen het daarnaartoe willen leiden, dan is dat hun verantwoordelijkheid. Want dat heb ik niet gezegd. Ik heb duidelijk uitgelegd dat het Hof (Constitutioneel Hof, red.) gezegd heeft dat de Amnestiewet buiten werking is. Zonder rekening te houden met de sociale onrust die er kan ontstaan wanneer mensen onzeker zijn. Dat betekent dan dat de mensen hun handschoenen weer kunnen pakken. Dan hebben we een rotzooi in het land. Dat heb ik gezegd. Maar die mensen willen me niet begrijpen en geven hun eigen verhaal. Ik heb niks verkeerd daar gezegd”, benadrukte Brunswijk.

Hij stelt de verkeerde interpretaties van zijn uitspraken voor de rekening van derden te laten. De vp beweert zelf dat hij de naam Junglecommando niet eens op het podium heeft genoemd. “Zomaar zeggen ze dat. Mi tak mi hanga mi handschoen. En if wan san de tak mi mus’ tek’ mi handschoen baka, dan a kan”, beweert Brunswijk.

De vicepresident zei dat hij de enige persoon is die al een hele week bezig is om de mensen behorende tot de ex-Junglecommando en ex-Tukajana uit te leggen dat er niets aan de hand is en dat zij zich rustig moeten houden.

Brunswijk vindt dat de Amnestiewet 1989 niet zomaar is aangenomen, maar de bedoeling had om de vrede en democratie weer terug te doen keren in Suriname. Hierdoor zijn de oorlogshandelingen gevrijwaard van vervolging. Hij betreurt het dat de vijf mensen van het Constitutioneel Hof nu alles buiten werking hebben gesteld. Volgens Brunswijk was het beter geweest als het Hof specifiek had aangegeven dat bepaalde wetten in strijd waren, waardoor deze gewijzigd konden worden.

“Ze kennen de impact niet. Het is heel makkelijk om onrust te zaaien in het land. En dat hebben we niet nodig. We zijn bezig met de opbouw van dit land”, aldus de politicus.

Hieronder is de toespraak terug te zien: