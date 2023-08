Paragsingh in aanwezigheid van vp Brunswijk beëdigd tot procureur-generaal

Ondanks vermeende kritieken vanuit coalitiepartner ABOP, heeft president Chan Santokhi mr. Garcia Paragsingh maandagmiddag beëdigd tot de procureur-generaal van Suriname. Onder de aanwezigen waren ook vicepresident Ronnie Brunswijk en minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie.

Het staatshoofd benadrukte in zijn toespraak dat hij heel zorgvuldig en alle wettelijke regelingen in acht genomen te hebben, het besluit tot de benoeming van de nieuwe pg heeft genomen.

“De lange staat van dienst van mevrouw Paragsingh is mede in beschouwing genomen en vormt een niet te verwaarlozen conditie om vertrouwen in te hebben dat zij op professionele wijze de functie in alle onafhankelijkheid zal uitdragen. Als hoofd van het vervolgingsapparaat zal zij sturing moeten geven aan een gedegen vervolgingsbeleid ter beteugeling van alle vormen van criminaliteit, inclusief de georganiseerde grensoverschrijdende criminaliteit”, stelde het Surinaamse staatshoofd.

Hij verwacht dat de reeds enige tijd toegenomen criminaliteit, waaronder ook berovingen, drastisch zullen worden aangepakt. Er zullen de nodige instructies moeten worden gegeven aan de opsporingsdiensten. De regering zal volgens Santokhi de nodige middelen en menskracht beschikbaar stellen.

De president deed een beroep op de nieuwe pg om alles in het werk te stellen en de werkarmen waarover zij beschikt, te exerceren op het gebied van rechtshandhaving. “Dat de integriteit van uw werkarmen zo snel mogelijk op te poetsen. Processen die reeds in gang zijn gezet voor werving en selectie van kandidaten voor de opleiding tot vervolgingsambtenaar zullen met de nodige voortvarendheid gecontinueerd moeten worden”, aldus de president.