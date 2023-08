Bouva: “Uitspraak tegen Bouterse zal geen invloed hebben op NDP”

NDP-parlementariër Melvin Bouva zegt dat hij van het Hof van Justitie in Suriname verwacht dat zij later dit jaar een rechtvaardige en eerlijke uitspraak doet in het 8 decemberstrafproces tegen ex-legerleider Desi Bouterse.

“Maar ongeacht welke uitspraak het ook mocht zijn, men moet niet een idee hebben dat het van enige invloed zal hebben op de NDP. De NDP is een grote partij met visie, een partij die staat en haar tentakels heeft overal in het land. En vanuit de kracht van de NDP zullen we blijven staan en 2025 zal dat bewijzen”, zei Bouva op D-TV Express.

De politicus voerde aan dat partijgenoten in ieder geval achter hun voorzitter Bouterse staan. Recent heeft de NPS’er en oud-minister Ronald Assen aangegeven dat de NDP uiteen zal vallen op het moment dat Bouterse opgesloten wordt en hierdoor geen leiding meer geeft aan de NDP. Dit zal volgens de NPS’er gebeuren, omdat een belangrijk deel van de aanhang van de NDP de aanhang is van Bouterse

Hoewel er nog geen datum voor uitspraak door het Hof van Justitie is vastgesteld, wordt deze volgens advocaten in de zaak verwacht rond november 2023. Bij zijn laatste woord op 31 juli heeft Bouterse de Almachtige gevraagd om de president en de leden van het Hof van Justitie te zegenen met de juiste wijsheid en moed om een oordeel te vellen in de 8 december strafzaak, dat het voormalige moederland niet welgevallig zal zijn.

“Wat uw oordeel ook zal zijn, ik ben ready”, zei hij. Bouterse zei in zijn laatste woord dat hij zijn hoofd zal buigen voor het vonnis, wat het ook zal zijn. De ex-legerleider riskeert 20 jaar celstraf en onmiddellijke gevangenneming.