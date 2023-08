Jonge vrouw (20) tijdens ruzie door man gestoken bij bar te Meerzorg

Een 20-jarige vrouw in Suriname is zondagmorgen door een man gestoken bij een bar te Meerzorg. Ze liep daarbij een steekverwonding op bij de borststreek.

De redactie van Waterkant.Net sprak een voorbijganger die aangaf dat het slachtoffer hevig bloedde, waarna ze door een vriendin naar de Spoedeisende Hulp (SEH) werd vervoerd.

Een 25-jarige man genaamd Kevin S. werd ter plaatse als verdachte aangehouden en aan de politie van Meerzorg overgedragen. Het motief voor de steekpartij is ruzie. Het is niet bekend of partijen elkaar voor de ruzie al kenden.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Kevin in verzekering gesteld. Het slachtoffer verkeert buiten levensgevaar.