Dronken man verwondt jonge Guyanese vrouw met kapotte bierfles in bar

De Surinaamse politie heeft laten weten dat de vrouw die zondag 13 augustus een steekwond opliep in een bar, gestoken werd door een dronken man. Dit gebeurde bij de Scorpioen bar te Meerzorg.

Uit het onderzoek van de politie is naar voren gekomen dat de verdachte F. plotseling met de jonge vrouw S.S. van Guyanese afkomst begon te vechten. Daarbij maakte hij de onderkant van een bierfles kapot en bracht het slachtoffer een steekverwonding toe.

De wetsdienaren van bureau Meerzorg deden na melding van de steekpartij de aangegeven locatie aan voor onderzoek. Daar aangekomen trof de politie het slachtoffer op de met bloed besmeurde vloer aan. Het slachtoffer moest medisch worden behandeld meldt het Korps Politie Suriname.

De verdachte die ter plekke was en onder invloed van alcohol verkeerde, kon nauwelijks uit zijn woorden komen. Hij werd direct aangehouden en ter ontnuchtering overgebracht naar het politiebureau.

Toen hij nuchter was is hij voorgeleid en na afstemming met het Openbaar Ministerie hangende het onderzoek in verzekering gesteld.