Doodgestoken Guyanees viel verdachte eerst zelf aan met houwer

De politie in Guyana heeft vandaag twee voortvluchtige mannen aangehouden in verband met een moord afgelopen vrijdag 11 augustus in buurland Suriname. Daarbij werd de 26-jarige Guyanees Rajes ‘Chris’ Persaud doodgestoken te Nieuw-Amsterdam (Commewijne).

De 24-jarige Bhopendra Singh, de 23-jarige Shawn Dwayne en diens 14-jarige vriendin werden maandag door de politie in het Guyanese Berbice aangetroffen in het huis van Dwayne’s moeder. De twee mannelijke verdachten hebben het misdrijf toegegeven.

De Guyanese site The News desk meldt dat uit het onderzoek van de Guyanese politie naar voren is gekomen dat de man, die later kwam te overlijden eerst zelf een van de verdachten zou hebben aangevallen met een houwer.

De twee Guyanese mannen in kwestie waren die dag rond 21.00u met een paar vrienden aan het drinken voor het huis van de 14-jarige in Suriname, toen Persaud in een bus arriveerde om met een van de buren te praten. Door nog onbekende reden ontstond er ruzie tussen Persaud en de verdachten.

Persaud ging terug naar zijn bus en kwam met een houwer terug waarmee hij Dwayne zou hebben aangevallen. Deze slaagde erin het slachtoffer te overmeesteren waarna hij het huis in rende, een mes pakte en terug naar buiten kwam alwaar hij Persaud in zijn borst stak.

Volgens de Guyanese nieuwssite nam een vriend van Dwayne, geïdentificeerd als Gavindra ‘Ajai’ Herriman, het mes van hem over en sneed Persaud rond zijn hals. Het gewonde slachtoffer stond vervolgens met hulp van een vriend op en reed weg. Het Korps Politie Suriname liet weten dat het slachtoffer daarna met zijn voertuig in een goot terecht kwam. Hij overleed net voor hij voor behandeling bij de RGD-poli te Meerzorg aankwam.

Later op de avond kreeg de verdachten te horen dat Persaud was overleden en besloten ze Suriname te ontvluchten. De twee verdachten en het 14-jarige meisje vertrokken per boot het land uit en kwamen de volgende dag aan in Guyana. De Surinaamse politie was ondertussen al op de hoogte van hun identiteit en in contact met de collega’s in Guyana.