Jongeman op heterdaad betrapt met gestolen gascilinders

De politie in Suriname heeft afgelopen nacht omstreeks 04.00u een verdachte aangehouden aan de Zusterdruifweg. Hij had twee gestolen gascilinders in zijn bezit.

Een politieman merkte op dat een voertuig een hele poos heen en weer in de weg reed. Hij nam een kijkje en zag iemand uit het voertuig stappen. De persoon begaf zich vervolgens naar een van de appartementen op het terrein.

In een van de gangen schakelde de man het licht uit en kwam korte tijd later naar voren met twee gascilinders van 20 om 28 lbs. De politieambtenaar ging tot aanhouding over en vroeg assistentie van zijn collega’s.

De verdachte is de 22-jarige Roselski F. Hij is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau Santodorp. De vluchtauto van de verdachte is door een sleepbedrijf gesleept naar het politiebureau.



Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte in verzekering gesteld. Hij verklaarde dat de gascilinders aan zijn moeder zouden toebehoren.