Van Dijk-Silos: “Pets droomt! President en vp gedoemd om bij elkaar te blijven”

De jurist Jennifer van Dijk-Silos gelooft helemaal niet dat de ABOP zal meewerken om samen met de NDP een motie van wantrouwen in te dienen tegen president Chan Santokhi. Voormalig die-hard VHP’er ‘Pets’ Gajadien die nu bij de ABOP actief is als veldadviseur van voorzitter Ronnie Brunswijk, zei enkele dagen terug dat er een gesprek tussen hem, enkele ABOP’ers en NDP’ers hierover is geweest.

Van Dijk-Silos benadrukt dat Pets aan het dromen is, omdat zowel president Santokhi als vp Brunswijk op hun functie willen blijven. “Hij droomt! Deze mensen blijven bij elkaar. Ze zijn gedoemd om bij elkaar te blijven. Suriname is gevloekt dat ze bij elkaar willen blijven”, zei de jurist in het programma Bakana Tori.

De jurist hoopt alleen dat er haast wordt gezet achter het wijzigen van de kiesregeling, waardoor de verkiezingen in 2025 verzekerd kunnen zijn. Naar zeggen van Van Dijk-Silos zijn eventuele protesten niet uitgesloten indien dit niet gebeurd. “Mensen zijn nu al hyper”, meent ze.

Pets zei eerder in het radioprogramma Bakana Boskopu op Pipel FM dat vp Brunswijk niet meer op dezelfde lijn verder kan gaan door steeds zijn hoofd te buigen voor besluiten en handelingen van president Santokhi.

Naar zeggen van de veldadviseur wil het staatshoofd zijn heel falend beleid nu schuiven naar de ABOP, omdat hij bang is voor de voortuitgang van de ABOP.