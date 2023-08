Kinderen spelen met vuur en veroorzaken woningbrand

Een houten woning is vrijdagmiddag geheel afgebrand aan de Basiweg in Suriname.

Vernomen wordt dat ten tijde van de brand in de woning, vier kinderen thuis waren. Ze hebben vermoedelijk een klamboe in brand gestoken met als gevolg dat het huis in lichterlaaie stond.

De Surinaamse brandweer werd ingeschakeld, die nablussingswerkzaamheden heeft verricht.

Het betreft een perceel te Paranam, met meerdere huizen. Een van de woningen is afgebrand de rest bleef in takt, zegt brandweervoorlichter Harvey Laing.

De politie van Paranam was ter plaatse voor onderzoek. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.