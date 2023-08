16-jarige jongen dood aangetroffen door vriend

De politie in Suriname werd afgelopen donderdag in de vooravond gealarmeerd over de vondst van het levenloze lichaam van een 16-jarige jongen aan de Voorwaartslaan.

De tiener woonde alleen in een kamer. Vernomen wordt dat zijn lichaam iets voor 19.00u werd ontdekt door een vriend. Het zou gaan om de 16-jarige Liorente A. die een einde aan zijn leven maakte.

Het ontzielde lichaam, waarop geen tekenen van misdrijf zijn aangetroffen, werd na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie naar het mortuarium vervoerd.

Het motief van de suïcide is vooralsnog niet bekend.