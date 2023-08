Werkgever door werknemer doodgekapt na woordenwisseling

Een woordenwisseling tussen twee werkgevers en een werknemer te Langatabiki, is afgelopen maandag geëscaleerd en geëindigd in een kappartij met dodelijke afloop. Daarbij heeft de werknemer een 45-jarige werkgever doodgekapt en een 42-jarige werkgever verwond, meldt het Korps Politie Suriname.

Uit het onderzoek van de Surinaamse politie blijkt dat het om een werkgever en werknemer kwestie gaat, waarbij er een woordenwisseling ontstond tussen partijen. Op een bepaald moment, greep de werknemer naar een scherp voorwerp en bracht zijn werkgevers C.S. en L.D. zware verwondingen toe

Na de daad koos de verdachte het hazenpad.

De 45-jarige werkgever C.S. heeft ter plaatse het leven gelaten, terwijl de andere werkgever L.D. (42) verwondingen heeft opgelopen. L.D. werd door omstanders ter verpleging naar de Franse kant overgebracht.

De politie van het detachement Stoelmanseiland te Langatabiki begaf zich na de melding naar voormelde locatie. Het ontzielde lichaam van C.S. is in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie ter obductie in beslag genomen. Aan de aanhouding van de voortvluchtige verdachte wordt gewerkt.

Het verder onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de Recherche van Regio Oost.