Voorlopige schorsing Asinga na positief testen op verboden substantie

Op 10 augustus jongsleden is door de “Athlete Integrity Unit” van World Athletics telefonisch contact gemaakt met de voorzitter van de Surinaamse Atletiek Bond (SAB). Tijdens het gesprek is aan de voorzitter meegedeeld dat op 18 juli 2023 van de atleet Issamade Asinga een out-of-competition antidopingtest in USA is afgenomen en opgestuurd naar het labororatorium van de Wereld Antidoping Autoriteit in Zwitserland.

Het resultaat van deze test, dat op 8 augustus is opgestuurd naar World Athletics, bleek positief to zijn op een verboden substantie. Op grond hiervan is aan Issamade Asinga per 9 augustus 2023, met onmiddellijke ingang, een voorlopige schorsing opgelegd.

Tijdens de recente Zuid-Amerikaanse kampioenschappen in Sao Paulo, Brazilie heeft Issamade Asinga op 28 juli bijzondere resultaten voor Suriname neergezet op de 100 meter sprint. Na dit onderdeel werd Asinga meteen onderworpen aan een antidoping test. De resultaten van deze test, die op verzoek van de atleet in late middag van 10 augustus beschikbaar zijn gesteld door het laboratorium van de Wereld Antidoping Autoriteit in Rio De Janeiro, Brazilie, geven aan dat er geen verboden substanties in deze test zijn aangetroffen.

Ook een antidopingtest die op 11 juni 2023 in USA is afgenomen bleek negatief to zijn. Door de atleet is aangegeven dat hij nooit verboden middelen heeft gebruikt. Het wachten is nu op het resultaat van de B-sample waarvan de analyse op 15 augustus zal plaatsvinden.

De SAB hoopt dat Asinga nog kan meedoen aan de Atletiek wereldkampioenschappen welke van 19 tot en met 27 augustus in Budapest, Hongarije worden gehouden.