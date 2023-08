Sharman: “Lobby gaande in DNA voor landelijk evenredigheidsstelsel”

Parlementariër Dew Sharman denkt dat de kans erg groot is dat de politieke partijen in De Nationale Assemblee (DNA) uiteindelijk toch zullen kiezen voor het landelijke evenredigheidsstelsel, welk door de VHP is voorgesteld.

“Er is een lobby gaande. Ook met politieke partijen in De Nationale Assemblee. Zoals nu de kaarten liggen, denk ik dat de kans erg groot is dat wij inderdaad de tweederde meerderheid kunnen krijgen voor het model dat is ingediend door de parlementariërs van de VHP.”, zei Sharman, die ook initiatiefnemer is van dit wetsvoorstel, in een radio-interview.

Hij benadrukt dat uiteindelijk de politieke wijsheid en rijpheid zal beslissen. Wat wel vaststaat is dat het model van de VHP niet wordt opgedrongen aan de samenleving of welke politieke partij dan ook. “Ik zie dat politieke partijen toch veel meer beginnen te voelen voor de landelijke evenredigheid”, aldus de politicus.

Sharman, die ook vicevoorzitter is van DNA, benadrukt dat de VHP-fractie de andere politieke partijen ervan probeert te overtuigen dat alles wat zij doen in lijn moet zijn met de beslissing van het Constitutioneel Hof.

“Alles wat je doet, moet gedragen worden door de samenleving. Alles wat je doet, moet uiteindelijk erin gaan resulteren dat we verzekerd ervan zijn dat de verkiezingen zullen worden gehouden. En het ziet ernaar uit dat wij inderdaad bij mekaar aan het komen zijn”, aldus de VHP’er.

De commissie van rapporteurs in DNA onder leiding van Asiskumar Gajadien is momenteel bezig met het voorwerk om alle zes initiatiefvoorstellen uit te werken voor een openbare behandeling. Volgens Sharman zijn er nog drie weken hiervoor over.

Eerder heeft ABOP-fractieleider Obed Kanapé gezegd dat hij juist geen ondersteuning voor het landelijk evenredigheidsstelsel van de VHP verwacht. Volgens Kanape heeft het districtenstelsel welke in twee aparte voorstellen door de ABOP/PL en NDP zijn ingediend, juist vele gelijkenissen.