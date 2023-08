Politieman slaat over de kop met auto onderweg naar werk

Een politieman in Suriname is vanmorgen met zijn voertuig over de kop geslagen aan de Damboentongweg, nabij Groningen in het district Saramacca.

Vernomen wordt dat de man in de vroege ochtend op weg was naar zijn werk op de politiepost te Groningen. Hij reed over de mistige weg en wilde afslaan in de Tomaatweg. Vermoedelijk heeft hij daarbij de controle over het stuur verloren.

Het voertuig raakte van de weg en sloeg over de kop. De bestuurder raakte daarbij een omheining. De agent bleef ongedeerd en schakelde assistentie in van zijn collega’s.

Een sleepdienst werd ingeschakeld om het voertuig te bergen.